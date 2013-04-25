Юго-Западная железная дорога сократила прибыль в 8 раз

Государственное территориально-отраслевое объединение «Юго-Западная железная дорога» (ЮЗЖД) в январе-марте 2013 года сократило чистую прибыль в 7,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 1,29 млн грн с 10,3 млн грн.

Об этом ЮЗЖД сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

При этом выручка от реализации продукции в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилась на 7% - до 2,17 млрд грн с 2,34 млрд грн.

Валовая прибыль предприятия в январе-марте сократилась на 37% - до 225 млн грн с 356 млн грн в аналогичном периоде 2012 года.

Как сообщал УНИАН, ЮЗЖД в 2012 году сократила чистую прибыль на 39,5% по сравнению с 2011 годом – до 65,162 млн грн с 128,965 млн грн.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.