Донецкая железная дорога сократила прибыль на 52%

Донецкая железная дорога (ДЖД) в 2012 году по сравнению с 2011 годом по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократила чистую прибыль на 51,9% - до 45,671 млн грн с 94,932 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, выручка завода от реализации продукции в 2012 году по сравнению с 2011 годом выросла на 1,5% - до 10,800 млрд грн с 10,642 млрд грн.

При этом чистая выручка от реализации продукции выросла на 2,4% - до 9,078 млрд грн, что на фоне увеличения себестоимости реализованной продукции на 7,6% - до 7,998 млрд грн способствовало падению валовой прибыли на 24,7% - до 1,080 млрд грн с 1,435 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в 2012 году сократила погрузку на 7,1% по сравнению с 2011 годом - до 142,6 млн тонн грузов, в то время как в 2011 году ДЖД увеличила погрузку на 7,5% по сравнению с 2010 годом - до 153 млн тонн грузов.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.