Приднепровская железная дорога сократила прибыль в 9 раз

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-марте 2013 года сократила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 9 раз - до 0,33 млн грн с 3 млн грн за аналогичный период 2012 года.

Об этом ПЖД сообщила в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, выручка от реализации продукции в первом квартале т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилась на 9,5% - до 1,89 млрд грн с 2,09 млрд грн.

При этом валовая прибыль предприятия в январе-марте текущего года сократилась на 42% - до 198,5 млн грн с 341 млн грн за аналогичный период 2012 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.