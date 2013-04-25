В Киеве 28 апреля будет перекрыт проезд по ряду улиц

Во время проведения 4-го Киевского международного марафона, который состоится в воскресенье, 28 апреля, милиция ограничит автомобильное движение на ряде улиц.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, согласно распоряжению КГГА, 28 апреля будет перекрыто движение транспорта по маршруту движения участников марафона и вокруг Михайловской площади с 8.00 до 16.00 по следующему маршруту:

Михайловская площадь - (в 9.00 - старт) Владимирский пер. – Софийская пл. – ул. Владимирская – бульвар Шевченко – пл. Победы – пр-т Победы – станция метро «Берестейская» - (разворот) пр-т Победы – (до универмага «Украина» 14 км) ул. Саксаганского – (забегают на стадион «Олимпийский», делают круг) - ул. Саксаганского - ул. Большая Васильковская – пл. Л.Толстого – Бессарабская пл. – ул. Крещатик – Майдан Незалежности (разворот 20-й км) - ул. Крещатик - Бессарабская пл. - пл. Л. Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского - пр-т Победы - станция метро «Берестейская» – (разворот) пр-т Победы (до универмага «Украина» 34-й км) - ул. Саксаганского (забегают на Олимпийский стадион через ворота, делают круг) - ул. Саксаганского - ул. Большая Васильковская - пл. Л.Толстого - Бессарабская пл. - ул. Крещатик – Майдан Незалежности (разворот 38-й км) - ул. Крещатик - Бессарабская пл. - пл. Л.Толстого – ул. Л.Толстого – ул. Владимирская – Софийская пл. – Владимирский пер. – Михайловская пл. (ориентировочно в 14.30 - финиш).

Планируется, что в этом году в пробеге примут участие более двух тысяч атлетов из 40 стран мира.