«Укртелеком» увеличил прибыль в 3 раза

Крупнейший украинский оператор проводной связи «Укртелеком» в январе-марте 2013 года увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 16,023 млн грн с 5,409 млн грн, говорится финансовом отчете компании.

Согласно отчету, чистый доход от реализации продукции за три месяца 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,619 млрд грн с 1,642 млрд грн.

Валовая прибыль компании в январе-марте текущего года увеличилась по сравнению с январем-мартом 2012 года до 420,57 млн грн с 385,74 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, "Укртелеком" по итогам 2012 года получил 366,8 млн грн чистой прибыли.

Согласно данным финансового отчета по национальным стандартам, чистый убыток "Укртелекома" за 2011 год составил почти 136,6 млн грн, снизившись по сравнению с чистым убытком в 2010 году почти на 48% (с 260,4 млн грн).

«Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка Интернета (более 1,4 млн абонентов). Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC через офшорную компанию UA Telecominvest Limited) – 92,79%.