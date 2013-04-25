Украинцы с 20 декабря смогут сохранять номер телефона при смене оператора

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) сегодня утвердила проект решения «Об утверждении Положения о предоставлении услуг по переносу абонентских номеров и использования персональных номеров», которым, в частности, предусмотрено внедрение услуги переноса абонентских номеров на сетях мобильной связи с 20 декабря 2013 года.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе НКРСИ.

Как отмечается в сообщении, в соответствии с пунктом 4-1 части 1 статьи 39 Закона Украины «О телекоммуникациях» операторы телекоммуникаций обязаны предоставлять абонентам вышеупомянутые услуги, и принятие Положения создает соответствующую нормативно-правовую основу относительно их внедрения. Положение подается на государственную регистрацию в Министерство юстиции и вступит в силу со дня его официального опубликования.

Положение определяет принципы предоставления услуг по переносу абонентских номеров, использования персональных номеров, порядок выбора Администратора Центральной базы данных (ЦБД) и досудебного решения споров относительно предоставления определенных услуг. В процессе обсуждения нормативно правового акта были внесены уточнения в отдельные его положения. В частности, в последней редакции Положения конкретизированы обязанности Администратора относительно защиты персональных данных об абоненте, в частности, четко размежеваны случаи, когда Администратор является владельцем персональных данных абонентов, а когда – распорядителем. Кроме того, по просьбе операторов и при поддержке Госкомпредпринимательства перенесена дата обязательного внедрения услуг на сетях мобильной связи, которые начнут внедряться с 20 декабря 2013 года. Внедрение услуг на сетях фиксированной местной телефонной связи предусмотрено с 1 января 2015 года при наличии соответствующей технической возможности коммутационных станций и узлов и при условии пригодности собственной телекоммуникационной сети для взаимодействия с ЦБД, а с 1 января 2025 года – в обязательном порядке.

Как сообщал УНИАН, согласно ранее одобренному проекту Положения (28 февраля 2013 года) внедрение услуг переноса абонентских номеров предусматривалось на сетях мобильной связи с 1 декабря 2013 года, а на сетях фиксированной местной телефонной связи с 1 января 2015 года. Положением также определено, что услуга переноса номеров будет бесплатной для абонентов - для ее активации достаточно будет отправить SMS или заполнить заявку на сайте "принимающего" оператора.

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна ВР. НКРСИ состоит из Председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом Украины.