Одесская железная дорога сократила прибыль в 29 раз

Одесская железная дорога (ОЖД) в январе-марте 2013 года сократила чистую прибыль в 29 раз - до 1,15 млн грн с 33,5 млн грн в аналогичном периоде 2012 года.

Об этом ОЖД сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, выручка от реализации продукции в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилась на 6,5% - до 1,97 млрд грн с 2,1 млрд грн

При этом валовая прибыль предприятия в январе-марте текущего года сократилась в 1,7 раза - до 200 млн грн с 347,47 млн грн в аналогичном периоде 2012 года.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

По состоянию на конец І полугодия 2012 года эксплуатационная длина железнодорожных путей ОЖД составляла почти 4 тыс. км, количество пассажирских и грузовых вагонов составляло 0,9 тыс. и 20,9 тыс. соответственно.