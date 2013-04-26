Регулятор США после трехмесячного запрета разрешил возобновить полеты "самолета мечты"

09:21, 26 апреля 2013
Транспорт/Связь
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Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США разрешило авиакомпании United Airlines возобновить полеты Boeing-787 Dreamliner, сообщает Reuters.

Таким образом, FAA сняло запрет на использование Dreamliner, продлившийся три месяца. Запрет был связан с опасениями относительно ненадежности ионно-литиевых аккумуляторов самолета.

В конце прошлой недели меры по редизайну батарей самолета Boeing-787 были одобрены регулятором. Японский авиаперевозчик ANA Holdings Inc., который на сегодняшний день владеет самым большим парком Boeing-787 Dreamliner, начал работы по их переоснащению в четырех аэропортах Японии, передает Газета.RU.

Всего в эксплуатацию были переданы около 50 Dreamliner, переоснащение которых модифицированными батареями обойдется Boeing в 2,8 млн долл.

Первый полет на Dreamliner после снятия запрета осуществит 5 июня польская авиакомпания LOT.

Как сообщал УНИАН, компания Boeing заявила, что будет рассматривать запросы на компенсацию убытков от покупателей проблемных лайнеров Boeing-787 Dreamliner после того, как самолеты вновь начнут летать.

Международный аэропорт «Борисполь» 17 декабря принял презентационный рейс самолета Boeing 787 Dreamliner польской авиакомпании LOT.

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