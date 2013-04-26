Попову нужно 700 млн долл. для строительства первой очереди метро на Троещину

На строительство первой очереди линии метро на Троещину Киеву необходимо 700 млн долларов, сообщил журналистам председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

"Первый этап - 5 станций, которые соединят правый берег и одну станцию, - “Радужную” - на левом берегу. Это даст возможность в сжатые сроки, например, до конца 2015 года, запустить этот проект. В целом на реализацию этого проекта необходимо около 2 млрд долл., а на первый этап – около 700 млн долл.”, - сказал А.Попов.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, второй этап предусматривает строительство еще семи станций Подольско-Выгуровской линии.

Председатель КГГА отметил, что к финансированию проекта привлечен Внешэкономбанк России, который готов быть партнером в поиске необходимых для строительства метро ресурсов. В то же время сейчас ведутся консультации с правительством для принятия окончательного решения относительно механизма финансирования этого строительства.

Как сообщал УНІАН, 14 марта т.г. А.Попов сообщил, что Внешэкономбанк России до 20 марта должен представить КГГА все возможны варианты финансирования строительства метро на Троещину. А.Попов отметил, что банк имеет несколько предложений, среди которых - привлечение кредитных ресурсов под низкую процентную ставку, также строительство в концессии с последующей передачей ветки в подчинение метрополитена или комбинированный вариант с привлечением финансирования бизнеса, который будет заинтересован в размещении своих объектов рядом с веткой метро.

Председатель КГГА отметил, что город имеет и собственное предложение к правительству, которое заключается в том, чтобы 50% средств, полученных столицей с налога на доходы физических лиц, пошли не в государственный бюджет, а именно на строительство линии метро. Вместе с тем А.Попов отметил, что для этого законодателям необходимо будет внести изменения в Бюджетный кодекс Украины.

А.Попов добавил, что строительство первой станции новой линии метрополитена начнется до Дня Киева.

Справка УНИАН. 12 сентября в 2012 г. Киевская городская государственная администрация заключила с российской государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк России») меморандум о финансировании строительства метро на Троещину.