«Борисполь» завершил квартал с убытком 60,6 млн грн

Международный аэропорт «Борисполь» в январе-марте 2013 года получил чистый убыток в размере 60,6 млн грн, тогда как первый квартал прошлого года аэропорт закончил с 167,5 млн грн чистой прибыли.

Об этом говорится в отчете компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, валовая прибыль «Борисполя» за указанный период 2013 г. снизилась в 4,4 раза – до 32,6 млн грн, а операционная – сократилась в 5,7 раза – до 21,5 млн грн.

При этом чистый доход аэропорта в 1-м квартале т.г. составил 279,4 млн грн, что на 17,4% меньше, чем в январе-марте 2012 года.

Как сообщал УНИАН, генеральный директор аэропорта Антон Волов считает, что работа «Борисполя» в 2013 г. может быть убыточной из-за дополнительной финансовой нагрузки - выплаты процентов по ранее взятым аэропортом кредитам, в частности, под постройку новых объектов для Евро-2012. Еще одной причиной может стать уменьшение пассажиропотока в связи со сворачиванием деятельности крупнейшей украинской авиакомпании «АэроСвит».

По информации А.Волова, по итогам 2012 г. аэропорт «Борисполь» получил прибыль в размере 402 млн грн.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом – до 8,478 млн человек.