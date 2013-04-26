Hyundai с 27 мая запустят по маршруту Днепропетровск-Симферополь

Приднепровская железная дорога (ПЖД) с введением нового графика движения пассажирских поездов на 2013-2014гг. с 27 мая запускает скоростной поезд «Интерсити +» (Hyundai Rotem) № 152/151 по маршруту Днепропетровск- Симферополь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Поезд будет курсировать ежедневно с 27 мая по 8 сентября. Отправление из Днепропетровска в 08.45, прибытие в Симферополь - в 13.40.

В обратном направлении из Симферополя поезд будет отправляться в 17.04, прибытие в Днепропетровск - в 21.59.

Как сообщал УНИАН, о планах запустить к лету 2013 года скоростной поезд «Интерсити+» из Днепропетровска в Крым ПЖД заявила в конце октября 2012 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3,2 тыс. км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.