«Укрзализныця» в I квартале перевезла 575,5 тыс. детей-сирот и детей-инвалидов

Железные дороги Украины в I квартале 2013 года перевезли 575,5 тыс. детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без родительского попечения, сообщает пресс-центр «Укрзализныци».

В частности, в январе-марте правом бесплатно путешествовать по железной дороге воспользовались 21,640 тыс. детей-сирот (против 6,472 тыс. в 1-м квартале 2012 года); 21,554 тыс. детей-инвалидов (против 2 тыс. в 1-м квартале 2012 года), а также 102 тыс. детей погибших шахтеров, военнослужащих и железнодорожников (против 29 детей в 1-м квартале прошлого года), уточнили в пресс-центре.

«Льготы на бесплатный проезд для детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, действуют с 2000 года и распространяются на общие и плацкартные вагоны ночных поездов, вагоны 2-3 класса региональных поездов, составы категории «Интерсити+» внутреннего сообщения и пригородные поезда», - отметили в пресс-центре ведомства.

Справка УНИАН. Железные дороги в соответствии с законодательством перевозят 26 льготных категорий граждан.

В 2012 году «Укрзализныця» перевезла более 184 тыс. детей-сирот, детей-инвалидов и детей погибших шахтеров, военнослужащих и железнодорожников.

«Укрзализныця» в январе-марте 2013 года получила от областных и районных госадминистраций 35,8 млн грн компенсации за перевозку отдельных категорий граждан, что составляет 42,5% от общей суммы компенсации в 84,3 млн грн.