Мининфраструктуры пересмотрит квоты на международные автоперевозки

Министерство инфраструктуры рассмотрит вопрос о либерализации автомобильных перевозок, связанный с выдачей квот на автоперевозки Румынии.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Мининфраструктуры, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Козак 25 апреля на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии в Украине Ионеску Корнелом.

При этом министр подчеркнул, что существующая квота разрешений на международные перевозки автомобильным транспортом не удовлетворяет в полной мере потребности перевозчиков, поэтому на очереди - рассмотрение вопроса либерализации автомобильных перевозок.

"Поскольку безразрешительная система для международных автоперевозчиков может гарантировать стабильность грузооборота и приведет к росту показателей торговли между Украиной и Румынией", - сказал В.Козак.

В свою очередь И.Корнел в ходе встречи выразил заинтересованность Румынии в прямом авиационном сообщении между Бухарестом и Киевом. При этом В.Козак отметил, что "никаких препятствий для этого нет, и министерство поддерживает такую инициативу".

Министр и посол отметили результативность подобных встреч для установления более тесных торгово-экономических отношений и договорились о проведении их на регулярной основе в рамках межведомственных комиссий.

Как сообщал УНИАН, разрешения на международные грузовые автомобильные перевозки, которые имеют ограниченные годовые квоты, в частности, Республики Беларусь, Казахстана, Румынии и Чехии, на 2013 год будут выдаваться на основании отдельных распределений.

Вместе с тем, Румыния, Беларусь, Австрия, Чехия и Казахстан увеличили квоту разрешений на автоперевозки для украинских автоперевозчиков на 2013 год.

В частности, квота разрешений Румынии увеличена на 1 300 разрешений, Беларуси - на 5 500, Австрии - на 780, Чехии - на 1 500, Казахстана - на 200, России - на 9 000.

Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки - это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины с целью въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.