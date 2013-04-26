«Укрзализныця» обеспокоена систематическим простоем вагонов на подходах к предприятиям

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» обеспокоена систематическим простоем поездов на подходах к предприятиям, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

«Задержки вагонов носят систематический и прогрессирующий характер. В частности, предприятия не выполняют нормы и значительно превышают время пользования вагонами под грузовыми операциями на подъездных путях. Такая практика приводит к потерям погрузочных ресурсов», - заявляют в пресс-службе.

В частности, на Приднепровской железной дороге, согласно пресс-релизу, ожидают нагрузки 13 поездов (11 - пустых и 1 - с газом), а на Юго-Западной железной дороге задержан 1 пустой состав.

В сообщении «Укрзализныци» также сказано, что из-за нарушения предприятиями нормативных сроков погрузки и выгрузки задержан и изъят из обращения 791 вагон.

«Систематические простои мешают организации движения грузовых и пассажирских поездов и значительно усложняют эксплуатационную работу железных дорог Украины»,- заявила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» по состоянию начало апреля выявила 624 грузовых вагона, которые простаивали на станциях и на подходах к предприятиям-грузополучателям, против 1099 вагонов месяцем ранее. В 2012 году «Укрзализныця» взыскала за простой железнодорожной техники свыше 942 млн грн. Штрафные санкции за простой одного вагона составляют 160 грн в сутки, в то же время среднесуточная доходность от задействованного в перевозках грузов в пределах Украины универсального вагона парка железных дорог составляет для крытого вагона - 428 грн, платформы - 301 грн, полувагона - 848 грн.