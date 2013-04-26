ДЖД в 1-м квартале перевезла 2,67 млн пассажиров

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-марте текущего года осуществила перевозки 2,667 млн пассажиров, сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД.

Сравнительные данные за аналогичный период прошлого года предприятие не предоставило.

Согласно сообщению, в первом квартале Донецкая железная дорога перевезла 246,145 тыс. пассажиров льготных категорий, в частности, студентов дневной формы обучения - 156,555 тыс. человек, детей от 6 до 14 лет - 38 тыс. человек, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 2,795 тыс., инвалидов по состоянию здоровья - 43,412 тыс., детей-инвалидов - 2,090 тыс., инвалидов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц - 682 человека, инвалидов войны - 903 человека, участников боевых действий и участников войны - 1,382 тыс. и других.

При этом всего в первом квартале 2013 года Донецкая железная дорога предоставила услуги перевозки по льготным тарифам отдельных категорий граждан на сумму 6,153 млн грн. Вместе с тем, местные власти компенсировали ДЖД только 13,5% суммы предоставленных услуг - 832,3 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в январе-марте 2013 года перевезла 46,4 тыс. пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

В 2012 году ДЖД перевезла в дальнем сообщении 10,056 млн пассажиров — на 3,32% меньше, чем годом ранее.

В январе-марте 2013 года «Укрзализныця» недополучила 42,4 млн грн, или 97,3% от общей суммы компенсации за перевозку по льготным тарифам студентов и учеников профессионально-технических учебных заведений.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.