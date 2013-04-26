«Укрзализныця» расширит использование электронного документооборота для грузоперевозок

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» намерена расширить использование электронного документооборота для оформления грузовых перевозок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци», ссылаясь на выступление генерального директора «Укрзализныци» Сергея Болоболина в ходе конференции гендиректоров Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), проходящей в Одессе.

Согласно сообщению, вместе с развитием электронного документооборота «Укрзализныця» намерена воплощать и принцип работы единого окна, понимая, что главным критерием повышения эффективности работы железных дорог является их привлекательность для грузовладельцев, грузоотправителей и пассажиров.

«Наш общий успех в обеспечении международных перевозок зависит от того, насколько слаженно и организованно взаимодействуют железные дороги. Железнодорожная система многих стран должна работать как единый и слаженный механизм», - дополнил главу «Укрзализныци» вице-президент АО «НК» Казахстан Темир Жолы» Ермек Кизатов.

По данным пресс-службы «Укрзализницы», на конференции также выступили секретарь Комитета ОСЖД Кальман Шомодьи, первый вице-президент ОАО «РЖД» Вадим Морозов.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля глава «Укрзализныци» Сергей Болоболин заявил, что «Укрзализныця» ожидает решения Кабинета министров Украины об акционировании железных дорог и преобразовании их в публичное акционерное общество «Украинская железная дорога», 100% акций которого будут переданы государству.

«Укрзализныця» ,в состав которой входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, является членом ОСЖД с 1992 года.

Членами созданной в 1956 году международной организации ОСЖД являются 27 стран.