S&P присвоило "Лемтранс" и Lemtrans Ltd рейтинг "В" с негативным прогнозом

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило украинскому оператору грузовых железнодорожных перевозок «Лемтранс» и его холдинговой компании Lemtrans Ltd рейтинг «В» с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

«Рейтинг ООО «Лемтранс» отражает нашу оценку профиля бизнес-рисков компании как «слабого» и профиля финансовых рисков как «агрессивного» в соответствии с нашими критериями. Прогноз «негативный» отражает прогноз по рейтингам Украины на основании нашего мнения о том, что обе компании подвержены страновым рискам. Рейтинговое действие по Украине, по всей видимости, повлечет за собой рейтинговое действие по ООО «Лемтранс» и Lemtrans Ltd», - говорится в сообщении агентства.

При этом аналитики агентства отмечают, что «Лемтранс» занимает прочные конкурентные позиции на украинском рынке грузовых перевозок полувагонами, имеет хорошие показатели рентабельности и умеренную долговую нагрузку.

Как сообщал УНИАН, ООО «Лемтранс» – крупнейшая в Украине частная транспортно-экспедиторская компания, предоставляющая полный комплекс услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом. «Лемтранс» эксплуатирует более 12 тыс. единиц подвижного состава.

В 2011 году «Лемтранс» перевез более 40 млн тонн грузов.

В октябре 2012 года Группа СКМ, принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, увеличила свою долю в уставном капитале «Лемтранса» до 100%, благодаря чему «Лемтранс» позволит стабильно обеспечивать группу СКМ как крупнейшего грузоотправителя подвижным составом.