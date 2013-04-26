Продажи смартфона Samsung Galaxy S4 в Украине начнутся сегодня ночью

Продажи нового смартфона Galaxy S4 от южнокорейской компании Samsung стартуют в Украине в полночь с 26 на 27 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе сети сети мобильных устройств и аксессуаров «Цитрус».

Первыми в Украине смартфон смогут купить жители Одессы, Харькова, Донецка и Днепропетровска на ночных презентациях Samsung Galaxy S4 в сети гаджетов и аксессуаров «Цитрус». В других торговых сетях устройство появится на выходных.

«Из-за ошеломляющего мирового спроса на новое устройство американским торговым сетям Sprint и T-Mobile уже пришлось отложить старт продаж флагмана», - говорится в сообщении.

В Украине инновационный андроид-смартфон также вызвал небывалый резонанс, а предзаказы на новинку превзошли все ожидания. По данным директора по маркетингу сети «Цитрус» Виктора Шолошенко, количество предзаказов на Samsung Galaxy S4 почти в 10 раз превышает количество предзаказов на предыдущую модель Galaxy S3 в прошлом году.

Поскольку первоначальной поставки может не хватить для удовлетворения спроса, уже к понедельнику на смартфон может сформироваться дефицит, отмечают эксперты рынка. По их словам, многие украинцы будут делать покупки именно на выходные, чтобы уехать на майские праздники с гаджетом.

Новый флагман, анонсированный 15 марта в Нью-Йорке, имеет восьмиядерный процессор, пятидюймовый экран и революционные возможности управления без касаний (Smart Scroll, Smart Pause). Акцент в этой модели сделан на инновационных мультимедийных приложениях, уже встроенных в смартфон и обеспечивающих новый уровень пользовательского экспириенса.

Справка УНИАН. Сеть «Цитрус» — украинская национальная сеть гаджетов и аксессуаров. Компания располагает 30 магазинами в 11 городах Украины, среди которых Харьков, Донецк, Днепропетровск, Запорожье, Одесса, Николаев и другие, а также имеет собственный интернет-магазин.

Samsung Electronics Co., Ltd. – мировой лидер по производству мобильных терминалов и смартфонов. Штат Samsung Electronics насчитывает 236 тыс. сотрудников, работающих в 79 странах мира. Доход компании в 2012 году составил 201 трлн корейских вон (около 188 млрд долл.).