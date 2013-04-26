«Укрзализныця» признала патрулирование милиционерами поездов дальнего следования экономически неоправданным

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» признала патрулирование поездов дальнего следования нарядами милиции экономически неоправданным, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

В ведомстве поясняли, что от регулярного патрулирования поездов железнодорожники отказались еще в 2011 году. Поэтому, отмечают в «Укрализныце», неверным является сообщение ряда СМИ о том, что решение отказаться от милицейских патрулей было принято в 2013 году.

«Слова главы «Укрзализныци» Сергея Болоболина об отказе от сопровождения поездов дальнего следования милицейскими нарядами, сказанные на пресс-конференции в Одессе 25 апреля, были восприняты и трактованы неверно», - отметили в пресс-службе и подчеркнули, что сегодня, как и ранее, в случае необходимости можно вызвать наряд милиции к ближайшей остановке поезда. А если злоумышленник успеет скрыться, то именные билеты позволят идентифицировать его и разыскать.

Вместе с тем, пригородные поезда остаются под пристальным вниманием милиции. «Милиция привлечена к охране поездов пригородного сообщения в силу большего и неоднородного пассажиропотока», - обратили внимание в «Укрзализныце».

Справка УНИАН. В первом квартале 2013 года работники милиции зафиксировали 1742 правонарушения в пригородных поездах. В их числе нарушение правил проезда, незаконная торговля, нарушение антиалкогольного законодательства, курение в неустановленных местах, кража личного имущества и мелкое хулиганство.