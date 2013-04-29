Чистый убыток владельца «Укртелекома» - ЕСУ - в 1-м квартале снизился на 9%

Чистый убыток компании «ЕСУ», основного акционера крупнейшего оператора фиксированной связи Украины «Укртелекома», в первом квартале 2013 года составил 169,9 млн грн, что на 9% меньше, чем в первом квартале 2012 года (185,7 млн грн).

Об этом сообщается в финансовом отчете компании за первый квартал 2013 года.

По данным компании, главным фактором убыточности компании в 2012 году стали финансовые расходы на выплату процентного дохода по облигациям компании и процентов по кредитам.

Доход компании ЕСУ (с НДС) за отчетный период составил почти 29,35 млн грн (чистый доход – 24,46 млн грн), что на 15% ниже, чем за аналогичный период 2012 года.

При этом 18,3% доходов компании пришлось на услуги по строительству базовых станций мобильной связи, 56,6% - на услуги по технической поддержке сети мобильной связи, 19,2% - на услуги по модернизации сети связи.

Как сообщал УНИАН, компания «ЕСУ» в 2011 году увеличила уставный фонд почти в 480 раз - до более чем 4,8 млрд грн с 10,1 млн грн. Компания выпустила и разместила среди украинских банков в мае-июне 2011 года облигации (серии А и В) на общую сумму более 4,2 млрд грн: серии А - более 2,243 млн шт. на общую сумму более 2,243 млрд грн, серии В - 2 млн шт. на общую сумму 2 млрд грн.

29 марта 2013 года собрание участников ЕСУ приняло решение об осуществлении закрытого (частного) размещения облигаций серии С общим количеством более 4,61 млн шт. (номинальная стоимость 1 облигаций - 1 тыс. грн). Общая номинальная стоимость всего выпуска облигаций составляет более 4,610 млрд грн. Целью эмиссии облигаций является использование финансовых ресурсов, привлеченных от продажи облигаций, на рефинансирование текущей задолженности по кредитам и другим финансовым обязательствам. Дата начала периода заключения договоров с первыми владельцами облигаций - 24 апреля 2013 года, дата окончания периода заключения договоров с первыми владельцами облигаций - 21 июня 2013 года.

В перечень лиц, среди которых эмитент намеревается разместить облигации, входит 31 учреждение: «Государственный экспортно-импортный банк Украины», «Укргазбанк», «Государственный сберегательный банк Украины», «Родословная банк», «Укрсиббанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Первый Украинский Международный банк», «Акционерный коммерческий банк «Киев», «Апекс-банк», «Укрсоцбанк», «Уникредит Банк», «Ерсте банк», «БТА Банк», «Банк Петрокоммерц - Украина», «Брокбизнесбанк», Национальный банк Украины, «Инвестиционный Капитал Украина», «Современные Финансовые Инструменты», «Украинский фондовый центр», «Фидобанк», «Банк «Форум», «Кредитпромбанк», «Коммерческий банк «Хрещатик», «Сведбанк», «Финбанк», «Тройка диалог Украина», «АРТА ценные бумаги», «Дельта Банк», «Украинский Бизнес Банк», «Укртелеком», «Банк 3/4».

Справка УНИАН. ООО «ЕСУ» создано в 2005 году под названием RBScom. В 2006 году после прихода австрийского инвестиционного фонда EPIC компания изменила название на EPIC Services Ukraine или, сокращенно, ESU/ЕСУ (компания полностью принадлежит австрийской компании EPIC через офшорную кипрскую компанию UA TELECOMINVEST LIMITED). ЕСУ владеет 92,79% акций «Укртелекома».

«Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка Интернет (более 1,4 млн абонентов), владеет оператором мобильной связи «ТриМоб». Доход компании (с НДС) в 2012 году составил более 8,2 млрд грн.