«Укрзализныця» с 26 мая запускает поезд «Интерсити» по маршруту Киев – Тернополь

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» с введением нового графика движения пассажирских поездов на 2013-2014 годы с 26 мая запускает поезд «Интерсити» по маршруту Киев – Тернополь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

"Для формирования поезда используется состав из вагонов с местами для сидения с локомотивной тягой производства Крюковского вагоностроительного завода", сообщили в пресс-службе, уточнив, что поскольку его маршрутная скорость будет составлять более 80 км/час, поезду присвоена категория «Интерсити».

Согласно сообщению, поезд №159/160 Киев – Тернополь будет отправляться из Киева в 16:00, прибывать в Тернополь в 21:54. Из Тернополя поезд будет отправляться в 23:14, а прибывать в Киев в 05:11.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» объединяет Донецкую, Львовскую, Одесскую, Южную, Юго-Западную и Приднепровскую железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.