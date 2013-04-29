«Укрзализныця» увеличила отправку грузов с использованием унифицированной накладной в 3,2 раза

Железные дороги Украины в январе-марте 2013 года увеличили отправку грузов с использованием унифицированной накладной ЦИМ/СМГС в 3,2 раза - до 13,4 тыс. с 4,15 тыс. за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, за указанный период по унифицированной накладной было осуществлено 8,14 тыс. отправок на экспорт (из них 1335 - контейнерных, 6803 - вагонных) и 293 отправки на импорт (из них 247 - контейнерных, 46 - вагонных).

При этом в транзитном сообщении с использованием унифицированной накладной осуществлено 4,975 тыс. отправок (из них 2364 - контейнерных, 2611 - вагонных).

"Увеличение количества отправок грузов в международном сообщении с использованием унифицированного перевозочного документа для стран с разным транспортным правом способствует повышению конкурентоспособности железнодорожного транспорта, углублению международной интеграции транспортной системы Украины, является одной из предпосылок экономического роста", - отметили в пресс-службе, пояснив, что упрощение условий перевозки грузов и переход на электронный документооборот способствует увеличению грузопотоков, в том числе транзитных, по территории Украины.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в 2012 году осуществили 35,2 тыс. отправок грузов с использованием унифицированной накладной ЦИМ/СМГС, в том числе более 12 тыс. - транзитом по территории Украины.

Справка УНИАН. Перевозочный документ - унифицированная накладная ЦИМ/СМГС сближает две правовые транспортные системы Востока и Запада, поскольку в международном грузовом сообщении действуют различные правовые системы по перевозке грузов (ЦИМ и СМГС).

Использование унифицированной накладной упрощает процедуру пересечения границы, ускоряет движение грузов через границу, обеспечивает правовые гарантии клиентам при перевозках грузов железнодорожным транспортом из стран Европы в страны Азии, повышает эффективность товарооборота, улучшает качество обслуживания и уменьшает транспортные расходы грузоотправителей.

Решение о внедрении единой накладной ЦИМ/СМГС было принято на 34-й сессии Совещания министров транспорта Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) 13-15 июня 2006 года в Софии.