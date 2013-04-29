Южная железная дорога в 2012 году сократила прибыль почти на 46%

Государственное предприятие «Южная железная дорога» (ЮЖД) по итогам 2012 года сократило чистую прибыль на 45,75% - до 62,438 млн грн с 115 млн грн в 2011 году.

Об этом сообщается в финансовом отчете ЮЖД, размещенном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в 2012 году выручка компании по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 1,4% - до 8 млрд грн с 7,9 млрд грн.

При этом себестоимость реализованных услуг предприятия в 2012 году увеличилась на 9% - до 6,5 млрд грн с 6 млрд грн в 2011 году.

Валовая прибыль ЮЖД по итогам 2012 года сократилась на 28% - до 833 млн грн с 1,15 млрд грн в 2011 году.

Справка УНИАН. Южная железная дорога одна из самых старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 млн человек.