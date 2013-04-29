На майские и пасхальные праздники вокруг Киева запустят ретропоезд

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) в течение майских и пасхальных праздников приглашает всех желающих в обзорную поездку вокруг Киева на ретропоезде, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, экскурсионный поезд будет отправляться с первой платформы вокзала станции Киев-Пассажирский 1-6, 9-12, 18 и 25 мая в 14:31.

"Сейчас легенда железнодорожного транспорта совершила более 80 рейсов, а пассажирами стали более 4 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе.

После окончания экскурсионной поездки пассажиры с проездным билетом ретропоезда смогут посетить выставочную площадку, посвященную истории подвижного состава, которая находится на 14-м пути ст. Киев-Пассажирский.

Как сообщал УНИАН, Юго-Западная железная дорога совместно с коммунальным предприятием «Киевпасстранс» с января 2011 года реализует проект городской электрички.

В 2012 году ЮЗЖД перевезла 146,7 млн пассажиров.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД.