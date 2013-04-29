"Укрзализныця" увеличила перевозку грузов в контейнерах

Железные дороги Украины в январе-марте 2013 года увеличили объем грузоперевозок в контейнерах по территории Украины на 8%, сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци".

При этом во всех видах сообщений железные дороги в январе-марте текущего года перевезли 45,593 тыс. контейнеров, что на 9 контейнеров меньше, чем в январе-марте 2012 года.

"Это свидетельствует о более эффективном использовании контейнеров: загрузка их до максимального грузоподъема", - сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в I квартале 2013 года по территории Украины в составе контейнерных поездов перевезено 12,695 тыс. контейнеров.

В частности, по территории Украины курсирует 14 контейнерных поездов, при этом перевозка контейнеров в составе контейнерных поездов составляет 40% от общего объема перевезенных контейнеров по территории Украины.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-марте 2013 года сократили внутренние грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 4,5% - до 49,8 млн тонн с 52,1 млн тонн.