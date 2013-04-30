«Укрзализныця» в 1-м квартале перевезла более 21 млн тонн железной и марганцевой руды

Украинские железные дороги в 1-м квартале 2013 года перевезли более 21 млн тонн железной и марганцевой руды, сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци".

Согласно сообщению, в I квартале текущего года во внутригосударственном сообщении перевезено 9,2 млн тонн руды железной и марганцевой, что составляет 18,5% от объемов внутренних грузов. «Это на 390,8 тыс. тонн, или 4,1%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказано в сообщении.

При этом в пресс-службе пояснили, что снижение объемов произошло преимущественно из-за уменьшения спроса на железорудное сырье в связи с сокращением производства металлургических предприятий.

Импорт железорудных грузов увеличился на 288,1 тыс. тонн, или на 41,7%, - до 978,3 тыс. тонн.

На экспорт железнодорожным транспортом было перевезено 9,621 млн тонн руды железной и марганцевой, что больше по сравнению с первым кварталом 2012 года на 1458 тыс. тонн, или на 17,9%.

«Руда преимущественно транспортируется через морские торговые порты Украины в Китай (50%), а также через западные погранпереходы в Чехию, Польшу, Словакию», - сказано в сообщении.

Объемы транзитных перевозок железной руды в I квартале сократились на 6,5% (142 тыс. тонн) — до 2,053 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-марте 2013 года сократили внутренние грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 4,5% - до 49,8 млн тонн с 52,1 млн тонн.

"Укрзализныця" в I квартале увеличила перевозку грузов в контейнерах по территории Украины на 8%.