Крым, тур, май

Крым на «майские» с каждым годом становится все многолюднее. В этом году здравницы полуострова ожидают до 150 тысяч туристов, которые ради солнца, моря и традиционных весенних фестивалей, готовы закрыть глаза на растущие цены и очень медленно развивающуюся инфраструктуру...

Майский Крым открывает туристический сезон

Добрая традиция «открывать» сезон летнего отдыха с Крыма завоевывает все новых сторонников и прочно удерживает давних приверженцев. Еще месяц назад, когда Киев и регионы «купались» в мартовских снежных сугробах, самые упертые оптимисты строили планы съездить «на майские» в Крым, полазить по горам, понежиться под южным солнцем, и, как следует настроившись, обязательно искупаться в Черном море, пускай даже температура воды в первые дни мая определяется словом «б-б-бодрящая».

Безусловно, крымский первомай с каждым годом привлекает все больше туристов, в том числе из ближнего зарубежья. Этому, в том числе, способствует и доставшаяся Украине и России «советская» традиция объединять майские праздники в один многодневный. Министр курортов и туризма АРК Александр Лиев предполагает, что, благодаря объединению выходных, в период майских праздников, турпоток на полуострове увеличится на 10%: «Уже сегодня спрос на туры в Крым на майские праздники больше на 20%, чем в прошлом году». По словам министра, уже сейчас майские туры в Крым стали хитом продаж в России, при том, что и в Украине все больше граждан предпочитают Крым Турции или Греции. И не только из-за увеличившихся выходных, но и благодаря возросшим предложениям крымских отельеров.

Собственники местной инфраструктуры стараются улавливать тенденции и быть готовыми к наплыву отдыхающих. В этом году, заявил глава правительства автономии Анатолий Могилев, здравницы полуострова рассчитывают принять на майские праздники как минимум 150 тысяч туристов, то есть на четверть больше, чем в начале мая 2012-го (в прошлом году за более короткие праздники - только с 29 апреля по 3 мая - в Крыму отдохнуло более 101 тыс туристов, что на 7,4% больше, чем за такой же период 2011 года. - ред.). К приему отдыхающих готовы 169 санаториев и 197 отелей (против 140 и 163 в прошлом году, соответственно). В частности, в Алуште на майские в этом году будет функционировать 26 из 28 отелей, а Феодосия предоставит отдыхающим 43 из 46 гостиниц.

«Туристический бизнес Крыма вложил в подготовку курортного сезона 2013 года 1,2 миллиарда гривен, что почти в два раза больше, чем в 2009-м году, - продолжает Лиев. - Прошедший год был самым результативным за последние 20 лет: туристов приехало на 8,1% больше, впервые за 20 лет независимости Украины количество отдыхающих на полуострове превысило отметку 6 миллионов человек. Мы задали темп, теперь наша задача - его сохранить и ускорить».

К слову, местные власти отмечают, что посещаемость Крыма растет, даже несмотря на растущую стоимость отдыха. К примеру, стоимость услуг проживания в гостиницах Южного берега Крыма по сравнению с прошлым годом возросла в среднем на 6-7%, в восточном регионе - на 5%, западном - на 2%». Несмотря на это, с начала года, по данным министра, в Крыму отдохнули 250 тысяч человек, что на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Прибрежные города подготовили майские "завлекалочки"

Крымские прибрежные города стараются встречать курортный сезон масштабными массовыми мероприятиями, которые во многих случаях становятся традиционными. Отели и здравницы привлекают туристов новыми шоу-программами, фестивалями, конкурсами и экскурсионными турами.

В Евпатории в этом году 1-2 мая пройдет масштабный «Парад эпох». «Это будет праздник в двух действиях. Первого мая утром по улицам города пройдут трудовые коллективы. Они представят четыре этапа в истории города: античная Керкинитида, средневековый Гёзлев, Евпатория во времена царской России и советская «Всесоюзная детская здравница». Колонна людей в красочных костюмах пройдет от набережной до Театральной площади, где позже, вечером, пройдет театрализованное представление творческих коллективов, посвященное истории города. А второго мая в Евпатории состоится "Международный чемпионат живых скульптур", - рассказали в евпаторийском горисполкоме. К началу лета в городе презентуют экскурсионный тур «Кулинарные лабиринты Малого Иерусалима» - гастрономическое путешествие в границах известного туристического маршрута по старым улицам города, которое познакомит с нюансами национальных кухонь - еврейской, караимской, татарской.

В Ялте нынешний Первомай "отметят" парадом невест. По словам организаторов, в этом году символом акции станет число семь, чье наименование составляет основу слова «семья». Участницы шествия будут разделены на 7 групп, каждая из которых будет отражать определенную тематику: небесную, радужную, флористическую, музыкальную, морскую, ковбойскую и шпионскую. В ходе мероприятия в городском культурном центре пройдет конкурс стилистов, а на территории Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника - фотосессия невест. Парад стартует в 18 часов от отеля «Ореанда» и завершится на сцене у памятника Ленину, где состоится торжественное награждение победителей конкурса стилистов и концерт.

В Алуште май встретят уже традиционным велофестивалем. В этом году он стартует 4 мая квалификационным заездом в общей дисциплине профессионалов и любителей маунтинбайка Super D, а закончится 8 мая гонкой первого этапа «Alushta Cup-2013» - одновременно и первого этапа Кубка Украины по даунхиллу. Организатором «Alushta Cup-2013» выступил спортивно-технический клуб «Адреналин», которому в этом году исполняется 11 лет. По словам его главы Дмитрия Русина, гонки пройдут по международным правилам UCI с учетом специфических требований местного законодательства и традиций. «Будет организован пеший просмотр трассы и проведена квалификация, - пояснил он. - Российские гонщики и участники из других стран наравне с украинскими райдерами, не имеющими лицензий, смогут принять участие в гонке. Но в зачет Кубка Украины пойдут результаты только лицензированных участников. Российские спортсмены также могут принимать участие в зачете Кубка Украины. Для этого им надо иметь международную лицензию».

Крым стараются сделать интересным и уютным на весь сезон

Желание сделать Крым по максимуму привлекательным для туристов на протяжении всего сезона, заставляет местные власти и бизнес крутиться и предлагать гостям полуострова все больше нового и интересного.

Так, в нынешнем году в Судаке одним из гостинцев должна стать обновленная набережная - с зонами отдыха и красивыми фонарями.

Феодосия вдобавок к традиционному «ВайнФео­Фест», который пройдет в середине сентября, 17 июня проведет фестиваль военных оркестров. Кроме того, в этом году с 1 мая по 1 октября в пешеходной зоне города ограничат движение и стоянку транспорта.

В Алуште в первых числах июня на набережной стартует пивной фестиваль - аналог знаменитого немецкого «Октоберфеста», - который затем по графику побывает во всех крупных прибрежных городах Крыма и напоследок в сентябре вернется в Алушту.

В Коктебеле к сезону в море установят плавающие понтоны: они станут пристанью для водных мотоциклов, лодок и катеров, которым по правилам безопасности запрещено подходить к берегу ближе, чем на 30 метров.

А в Саках откроют единый экскурсионный маршрут по городу, который включает прогулку по берегам Сакского соленого озера и парку Сакского военного клинического санатория имени Николая Пирогова, а также посещение местных музеев, в том числе и единственного на территории СНГ музея грязелечения. Еще одной новинкой для отдыхающих в городе станет именная «Карта туриста» с указанием срока пребывания в городе. Она будет предусматривать скидки в магазинах, аптеках, такси, музеях, а также на курсовки в санатории до 10%. Сакские власти планируют распространять карты в наиболее оживленных местах - в частности, в экскурсионных пунктах.

С водой, маркировкой и без «курортного сбора»

При том, что с каждым годом крымская инфраструктура становится все более разнообразной и цивилизованной, в воображении отдыхающих прочно живут пара-тройка потенциальных рисков, которые могу поджидать на полуострове. И речь не только о "безбожной обдираловке" в местных официальных и стихийных торговых сетях, не только о заваленных мусором обочинах дорог и собственно, о ямочно-ухабистом состоянии этих дорог. Одна из проблем, которая обостряется с каждым летом, особенно, когда наплыв туристов высок и температура окружающей среды тоже - проблема с пресной водой.

В нынешнем году власти Крыма на самом высоком уровне обещают, что отдыхающие водных проблем не почувствуют. Анатолий Могилев заверил, что в этом курортном сезоне полуостров будет обеспечен водой на 100%. «У нас существует проблема наполнений наших водохранилищ, учитывая засушливое лето прошлого года. Мы уже начали с апреля закачку воды с канала в Межгорное водохранилище и наполнили все водохранилища, которые можно наполнить с канала. Симферопольское водохранилище наполнить с канала невозможно: оно наполняется самотеком воды с гор. По тем прогнозам, которые у нас есть, водой обеспечим Крым однозначно - и Судак и Феодосию, и Алушту», - пояснил Могилев.

К радости отдыхающих, в Минкурортов Крыма не поддержали инициативу введения в автономии накануне сезона «курортного сбора», с который выступили члены профильной комиссии крымского парламента. Министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев признался, что не видит в этом перспективы. Мировая практика показывает, что успешные туристские регионы освобождают отели от налогов, напомнил он. «В то же время крымская туриндустрия создает потребительский рынок на 30 миллиардов гривен в год, что открывает большие перспективы для наполнения бюджета автономии», - отметил Лиев и заодно уточнил, что для введения данного сбора необходимо минимум полугода.

Вместе с тем в Минкурортов Крыма в очередной раз составили перечень 25-ти объектов размещения, которые не готовы к предстоящему курортному сезону и с которыми ведомство не рекомендует туроператорам сотрудничать. В «черный список» Минкурортов АРК попали не только частные, но и государственные объекты размещения: санаторно-курортный лечебный центр «Фемида» Государственной судебной администрации, санатории «Полет» и «Красный маяк» Министерства здравоохранения Украины, база отдыха «Прибой» Министерства обороны Украины и санаторий «Ударник» ЗАО «Укрпрофздравница».

Позаботились власти автономии не только о любителях комфортно-санаторного отдыха, но и о безопасности любителей горно-лесных прогулок. При финансовой поддержке правительства Чехии в 15 тысяч евро специалисты Контрольно-спасательной службы АРК маркируют основные туристические маршруты в горнолесной зоне полуострова, устанавливая на них серию цветовых указателей - маркировок: красных и синих (обозначают основные нитки маршрутов), желтых и зеленых (обозначают соединительные переходы). «О данной маркировке хорошо отзываются как опытные туристы, так и начинающие, также она облегчает работу спасательных служб во время проведения спасательных работ», - поясняют в Республиканском комитете по лесному и охотничьему хозяйству. В ведомстве добавили, что даже планируется выход обновленной карты от научно-производственного центра «Союзкарта» с нанесенными промаркированными маршрутами.

Алексей Вакуленко