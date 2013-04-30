Южная железная дорога модернизировала участок скоростного движения Новая Бавария – Люботин

Южная железная дорога (ЮЖД) окончила модернизацию верхнего строения колеи участка скоростного движения Новая Бавария - Люботин (направление Харьков - Полтава).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД, на данном участке курсируют пассажирские поезда киевского, сумского и кременчугского направлений, в том числе скоростные «Интерсити+», а также грузовые, следующих, в частности, из Купянска в Кременчуг и далее к черноморским портам.

Работы выполнены Основянской колейной машинной станцией №39. Железнодорожники уложили 16 км безстыкового пути.

Специалисты Основянской КМС-39 работали совместно с коллегами Лозовской, Харьковской и Люботинской дистанций пути. За смену путейщики укладывали в среднем 1500 метров новой рельсо-решетки. В помощь им были предоставлены путевые машины тяжелого типа Полтавского центра механизации путевых работ.

Для обеспечения безопасности движения на этом участке в прошлом году харьковские путейщики перезакрепили все цепи непарной колеи, полностью поменяв крепления. Для проведения всех ремонтных работ было запланировано долгосрочное «окно» в 25 дней (со 2-го по 26 апреля) и закрыт перегон непарного пути двухпутного участка Новая Бавария - Люботин.