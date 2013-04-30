Более 6 тысяч железнодорожников в 1-ом квартале повысили свою квалификацию

Железные дороги в 1-м квартале 2013 года содействовали повышению квалификации свыше 6 тыс. железнодорожников, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в I квартале 2013 года было подготовлено 496 работников отрасли рабочих специальностей, переподготовлено — 1,554 тыс. рабочих и повысили квалификацию 6,359 тыс. железнодорожников.

В частности, по долгосрочным программам на базе высших учебных заведений повысили квалификацию 1725 работников руководящего состава железных дорог, по программам тематических краткосрочных семинаров и курсов повысили квалификацию 4,266 тыс. железнодорожников.

«Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров осуществляется в 11 отраслевых профессионально-технических учебных заведениях», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году в отраслевых профессионально-технических учебных заведениях прошли переподготовку почти 8 тыс. рабочих, из них 3,9 тыс. человек - в учебных заведениях. Согласно требованиям действующего законодательства подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников для нужд отрасли проводится за счет предприятий-работодателей с предоставлением соответствующих социальных гарантий, установленных законодательством во время учебы.