Польская PKP Intercity с июня вводит скидки на билеты до 60%

Варшава. Крупнейший в Польше железнодорожный пассажирский перевозчик между крупными городами компания PKP Intercity с июня текущего года вводит новые скидки на билеты, которые будут достигать 60%, пишет Gazeta Wyborcza.

Компания, которую контролирует государство, планирует продавать билеты на некоторых участках, которые менее всего загружены, пытаясь убедить водителей машин пользоваться ее услугами.

"Некоторые билеты будут дешевле наполовину, а некоторые даже на 2/3! Продажи начнутся с июня. Это будет так называемый билет на конкретный участок. По всей стране будет более 10 таких трасс", - пишет издание.

Среди них газета называет трассы из Познани в Гдыню, Щецин и Вроцлав, отмечая, что больше всего подешевеют билеты на более дорогие поезда.

"Билет второго класса на экспресс в Щецин стоит сейчас более 30 долл. С июня его цена составит около 15 долл. Цена экспресса из Познани во Вроцлав снизится до 19 долл. с 30 долл.", - написала газета.

Больше всего смогут сэкономить те, кто едет из Познани в Гдыню, уплатив 14 долл. вместо 40 долл.

Газета отмечает, что скидки будут распространяться также на самые дешевые поезда, которые курсируют на этих трассах под маркой TLK.

PKP IC также сохранила льготные билеты на этих маршрутах (для школьников и студентов), которым поездка обойдется еще дешевле.

Справка УНИАН. PKP Intercity входит в государственный холдинг РКР, который польские власти создали в 2001 году для реструктуризации и подготовки к приватизации входящих в него железнодорожных компаний. Компания с учетом протяженности трасс остается крупнейшим перевозчиком в 38-миллионной Польше, но ее доля в прошлом году сократилась до 44% с 45,5% в 2011 году. В 2012 году компания перевезла более 30 млн пассажиров, получив около 3 млн долл. убытков.