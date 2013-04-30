Польская PKP PLK начнет модернизацию пути от Люблина до Варшавы в 2016 году

Варшава. Польская государственная компания PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, управляющая всей железнодорожной инфраструктурой в стране, приступит к модернизации пути на маршруте Люблин – Варшава, который позволит сократить поездку до 1,5 часа с нынешних 2,5 часа, в 2016 году.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, отмечая, что PKP PLK уже выбрала компанию, которая подготовит всю необходимую документацию по этому проекту.

Газета пишет, что этот участок является частью крупной железнодорожной линии №7, которая проходит от столицы Польши до границы с Украиной в Дорохуске.

По данным издания, реконструкция всего участка может начаться после 2020 года.

PKP PLK может приступить к этим работам после того, как получит средства от Евросоюза в рамках нового бюджета на 2014-2020 годы.

Cправка УНИАН. Компания PKP PLK, которая входит в государственный холдинг РКР, отвечает за содержание и реконструкцию железнодорожных путей, а также разрабатывает расписание поездов и регулирует их маршруты.

Компания является самой убыточной из всех входящих в холдинг из-за значительной задолженности перед ней ряда компаний, эксплуатирующих железнодорожную сеть.

В 2012 году PKP PLK увеличила чистый убыток до более 225 млн долл. с почти 190 млн долл. в 2011 году и 140 млн долл. и 110 млн долл. соответственно двумя годами ранее.