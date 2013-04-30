Fitch присвоило «Лемтранс» рейтинг «В» со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило украинскому оператору грузовых железнодорожных перевозок «Лемтранс» рейтинг дефолта на уровне «В», прогноз – стабильный, говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

«Fitch ожидает, что «Лемтранс» будет генерировать значительные денежные потоки от операционной деятельности в 2013-2015 годах, превысив результаты, достигнутые в 2011-2012 годах, и что ее EBITDA превысит уровень 2012 года за счет сокращения в 2013 году непрофильных активов с низким уровнем прибыли», - сказано в сообщении агентства.

При этом аналитики агентства отмечают, что «Лемтранс» поддерживает свою позицию крупнейшего частного оператора вагонов в Украине с 15,288 тыс. единиц подвижного состава и 18% долей рынка. Однако тесное сотрудничество с ДТЭК и «Метинвест», которое обеспечивает 75% прибыли «Лемтранса», а также длительный срок погашения краткосрочных кредитов ограничивают рейтинги компании.

Как сообщал УНИАН, ранее рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило оператору грузовых железнодорожных перевозок «Лемтранс» и его холдинговой компании Lemtrans Ltd рейтинг «В» с негативным прогнозом.

Справка УНИАН. ООО «Лемтранс» – крупнейшая в Украине частная транспортно-экспедиторская компания, предоставляющая полный комплекс услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом. «Лемтранс» эксплуатирует более 12 тыс. единиц подвижного состава.

В 2011 году «Лемтранс» перевез более 40 млн тонн грузов.

В октябре 2012 года Группа СКМ, принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, увеличила свою долю в уставном капитале «Лемтранса» до 100%, благодаря чему «Лемтранс» позволит стабильно обеспечивать группу СКМ как крупнейшего грузоотправителя подвижным составом.