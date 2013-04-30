В КГГА говорят, что метро на Троещину начнут строить в День Киева

Киевская городская государственная администрация рассчитывает, что работы по строительству четвертой ветки метро в направлении жилищного массива “Троещина” начнутся 25 мая, в День Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Анатолий Голубченко журналистам во время брифинга.

“Я надеюсь, что где-то 25 мая мы начнем работы, как раз в День Киева мы начнем строить новую четвертую ветку метрополитена на Троещину”, - сказал А.Голубченко.

Он отметил, что первые строительные работы начнутся от станции метро “Глыбочицкая” на правом берегу Днепра.

Он также подчеркнул, что для выполнения этих работ тендер проводить не нужно, потому их отдали на исполнение “Киевметрострою”.

Вместе с тем А.Голубченко отметил, что главный подрядчик данного проекта еще не определен.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявил, что на строительство первой очереди линии метро на Троещину Киеву необходимо 700 млн долларов.

14 марта т.г. А.Попов сообщил, что Внешэкономбанк России до 20 марта должен представить КГГА все возможны варианты финансирования строительства метро на Троещину.