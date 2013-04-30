Киевская детская железная дорога открыла 60-й сезон

Во вторник, 30 апреля, Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) открыла 60-й сезон Киевской детской железной дороги, передает корреспондент УНИАН, присутствовавший на событии.

«Сегодня мы открыли юбилейный, 60-й сезон, ежегодно в начале мая мы открываем практическое обучение на Киевской детской железной дороге», - сказал начальник ЮЗЖД Алексей Кривопишин.

Он отметил, что зимой дети проходят теоретическое обучение рабочим профессиям, таким как машинисты, проводники, дежурные по станции, поездные диспетчеры, билетные кассиры и др.

«Зимой детки учатся в школе - более 400 человек в 12 школах Киева, и наши специалисты читают общий курс железной дороги и специальные дисциплины, а сегодня все занимаются рабочими профессиями - настоящие детские машинисты, проводники, дежурные по станции, поездные диспетчеры, билетные кассиры и другие», - отметил А.Кривопишин.

Он подчеркнул, что вся теория, которая была начитана в течение зимы, закрепляется летом, когда дети проходят полный курс практики.

«Это настоящая дорога и локомотивы, 2 тепловоза, узкая колея, все стандартно, нормальное обучение, только узкая колея», - сказал А.Кривопишин.

Начальник ЮЗЖД отметил, что сейчас появилась новая программа обучения детей, где учат на программистов, математиков, электронщиков.

«Обучение нисколько не стоит, все расходы берет на себя Юго-Западная железная дорога, - сказал А.Кривопишин. - Многие из детей осваивают профессию и идут учиться в техучилище, и потом пополняют ряды железнодорожников ЮЗЖД».

При этом он отметил, что ограничений по количеству нет, главное, чтобы были желающие.

«В этом году обучалось 435 человек, железная дорога дисциплинирует - это повышенная опасность, есть особые правила поведения, дети с раннего возраста привыкают к дисциплине», - уточнил А.Кривопишин.

Начальник Юго-Западной железной дороги пообещал к 1 июня детям еще один тепловоз. «К первому июня у вас будет еще один тепловоз», - сказал он.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, А.Кривопишин сообщил, что ежегодно расходы на содержание Киевской детской железной дороги составляют около 1,5 млн грн.

«Ежегодные расходы на содержание составляют где-то 1,5 млн грн и все расходы берет на себя Юго-Западная железная дорога», - отметил он.

Справка УНИАН. Длина детской железной дороги составляет 2,5 км. На детской железной дороге расположены две станции «Вишенка» и «Яблонька». Кроме того, на Киевской детской железной дороге расположен виадук высотой 20 метров и длиной 100 метров, а также 7 стрелочных переводов. Поезд, который курсирует по детской железной дороге, состоит из 2 тепловозов серии ТУ-7 и 1-паровоза ГР-336, а также 3-х пассажирских вагонов.

Киевская детская железная дорога была открыта 2 августа 1953 года.

За 60 лет на малой детской железной дороге прошли обучение по рабочим профессиям железнодорожного транспорта (машинист тепловоза, помощник-машиниста тепловоза, дежурный по железнодорожной станции, диспечер поездной, билетный кассир, проводник пассажирского вагона, обозреватель вагонов, монтер пути) всего более 30 тыс. воспитанников. Из них почти 2 тыс. человек связали свою трудовую деятельность с железнодорожной отраслью.