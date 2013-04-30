Авиакомпания МАУ пополнила флот 6 самолетами

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» в рамках реализации программы обновления и расширения флота в марте пополнила парк самолетом Boeing 737-500, а в апреле – тремя самолетами Boeing 737-500, 1 самолетом Boeing 737-300 и 1 самолетом Embraer-190.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАУ.

Самолеты, как сообщается, поставлены на условиях операционного лизинга, прошли официальную процедуру регистрации в Украине и получили следующие регистрационные номера: самолеты Boeing 737-500 – UR-GBB, UR-GBC, UR-GBE, UR-GBF, самолет Boeing 737-300 – UR-GBD и самолет Embraer-190 – UR-EMA. Таким образом, флот авиакомпании состоит из 26 самолетов производства концерна Boeing и 1 самолета Embraer-190, пассажирская емкость авиакомпании увеличилась почти на 700 кресел.

Исполнительный вице-президент МАУ по стратегии и развитию Евгений Трескунов по этому поводу отметил: «Реализация бизнес-модели сетевого авиаперевозчика с расписанием рейсов, обеспечивающим оптимальные двусторонние стыковки рейсов МАУ между востоком и западом, севером и югом в Киевском Международном аэропорту «Борисполь», ставят перед МАУ новые задачи по расширению и обновлению парка».

По словам Е.Трескунова, получение 6 новых воздушных судов в марте-апреле 2013 года – это очередной шаг на пути становления МАУ как флагмана украинской авиационной отрасли, обслуживающего разветвленную сеть маршрутов и выполняющего важную социально-экономическую миссию для нашей страны.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что МАУ эксплуатирует самолеты Boeing с момента своего основания в 1992 году и сегодня является крупнейшим в Центральной и Восточной Европе оператором воздушных судов семейства Boeing. «МАУ также единственная в Украине авиакомпания, самостоятельно осуществляющая все виды техобслуживания и ремонта самолетов Boeing. В ближайших планах авиакомпании – пополнение флота самолетами нового поколения: двумя Boeing 737-800 и еще одним Embraer-190 в мае 2013 года», - подчеркнули в пресс-службе.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.