С 1 мая МАУ открывает прямой рейс Одесса – Стамбул

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» с 1 мая открывает прямые регулярные рейсы по маршруту Одесса – Стамбул – Одесса, которые будут выполняться ежедневно на современных самолетах «Боинг – 737» с двумя классами обслуживания – бизнес и экономическим. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Вылет из Одессы ориентировочно будет осуществляться в 11.45 по киевскому времени, а из Стамбула – в 14.15 по местному времени.

Корпоративный пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая по этому поводу отметила: «Новый прямой регулярный рейс по маршруту Одесса – Стамбул станет приятным сюрпризом для путешественников, которые еще не успели забронировать тур на майские праздники».

По словам Е.Сацкой, авиакомпания постаралась сделать время вылета и прибытия рейса максимально комфортным для пассажиров. «Так, путешественники, прибывающие в крупнейший турецкий город в послеобеденное время, смогут сразу же заселяться в отели и начинать туристическую программу», - цитирует пресс-служба Е.Сацкую.

В авиакомпании также отметили, что рейс в Стамбул – не единственное новое направление, которое предлагает МАУ одесским путешественникам. «В конце марта были открыты рейсы по маршруту Одесса – Тель-Авив, а летом география полетов МАУ из Одессы расширится за счет начала выполнения прямых полетов в Ереван и Баку. Билеты на указанные направления уже в продаже во всех туристических агентствах Одессы, а также на сайте авиакомпании «Международные авиалинии Украины», - напомнили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. В рамках реализации программы обновления и расширения флота авиакомпания в марте-апреле пополнила флот 6 самолетами, увеличив его до 27 судов.