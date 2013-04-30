«Киевавтодор» обещает активизировать ремонт дорог во время майских праздников

Во время майских праздников коммунальная корпорация «Киевавтодор» планирует активизировать работы по ремонту дорог.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, темпы ремонтных работ в праздничные дни не будут уменьшать, а, наоборот, увеличат, поскольку дорожное движение в городе будет менее интенсивным. Ремонтные бригады будут работать без выходных (за исключением 5 и 9 мая).

Так, с 11.00 1 мая до 23.00 4 мая в рамках реализации проекта по реконструкции проспекта Победы запланировано выполнить работы по укладке асфальтобетонного покрытия проезжей части. В связи с выполнением работ движение автотранспорта на участке от городской черты Киева до Кольцевой дороги (в направлении въезда в город) будет полностью ограничено. Движение транспорта будет осуществляться по полосе встречного движения.

2 мая корпорацией запланировано отремонтировать 2,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части по ул. Хорива. В связи с выполнением работ движение автотранспорта на участке от ул. Константиновской до ул. Житнеторжской будет полностью ограничено.

В целом, в период с 1 по 4 мая 2013 г. предприятиями корпорации «Киевавтодор» в рамках выполнения работ по ликвидации ямочности на улично-дорожной сети города запланировано отремонтировать около 20 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия проезжей части без ограничения движения транспорта. Для выполнения этих работ предусмотрено привлечь 32 бригады (242 человека) и около 180 единиц техники.

Кроме того, будут продолжаться работы по установке бортового камня на Крещатике.