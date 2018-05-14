Возрождением черноморских круизов займутся россияне

В Украине, по оценкам специалистов, ежегодно в морские круизы отправляются до 13 тысяч человек. Но, несмотря на положительную динамику спроса, этот вид отдыха для большинства украинцев остается недоступным. И не только из-за достаточно высокой цены туров, но и из-за отсутствия судов и соответствующей инфраструктуры в портах.

Отдых для состоятельных

Наиболее популярные среди украинских туристов круизные направления - по Средиземному морю летом, Карибскому морю и Персидскому заливу - зимой. Кроме того, любят соотечественники путешествовать по Серверной Европе, в особенности, по норвежским фьордам, рассказала Лариса Слободян, директора туроператора «Экспресс Вояж», генерального представителя в Украине мирового круизного холдинга Royal Caribbean Cruises Ltd.

«Популярность круизов растет стремительно. Когда мы только начинали продавать круизы 5 лет назад, за год удавалось отправить в путешествие только порядка 500 туристов. В нынешнем году пассажиропоток превосходит прошлогодние показатели почти в 2 раза - порядка 13 тысяч человек», - отметила Слободян.

Тем не менее, отправиться в путешествие «по воде» могут позволить себе далеко не все. Круизы – отдых традиционно недешевый. Высокая стоимость объясняется не только расходами на обслуживание и питание на судне, но и портовыми, и топливными сборами, налогами, плюс стоимость перелета или проезда до порта, а также дополнительные услуги, например, проживание в отеле перед отплытием.

Основанной комфорт путешествия - класс каюты. Более всего ценятся каюты с балконами или окнами (на суднах есть внутренние каюты, где нет окон). При этом стоимость путешествия в «видовой» каюте на верхней палубе может быть более чем на 20% выше, чем в «глухой» на нижней палубе. Впрочем, по словам организаторов туров, круизные пассажиры мало времени проводят «в номерах».

Цена каюты на круиз продолжительностью 7-8 дней составляет от 1,5-2 тыс. долларов (в стандартном варианте - на 2 человека). К этой сумме необходимо добавить стоимость проезда. Как правило, она включает проживание, питание и развлечения на борту (бассейны, тренажерный зал, спортплощадки), услуги воспитателей для детей в мини-клубах, транспортировка багажа в портах, пользование средствами для посадки и высадки, где корабль не причаливает к берегу. Традиционно в стоимость круиза включены чаевые, поэтому на борту на них можно сэкономить. Правда, если вы, по привычке, дадите стюарду на чай, то он не обидится.

Минимальная стоимость круиза с перелетом и проживанием составляет около 1200 долларов на одного человека. Впрочем, можно попутешествовать и за меньшие деньги – крупные компании активно внедряют акции и специальные предложения. Например, дети могут прокатиться бесплатно, также круизная компания может «поощрить» клиента карточкой с порядка 300 долларами для оплаты различных услуг на корабле. Чем новее и современнее круизный лайнер, тем дороже обойдется круиз.

По старым "советским" маршрутам

По большому счету, круизный туризм ориентирован на людей не только состоятельных, но и свободных в передвижении, имеющих визы. Хотя на сегодня компании оказывают туристам визовую поддержку.

Еще одна преграда для украинского туриста – языковый барьер, ведь обслуживание на борту почти всегда на английском. Но, по словам туроператоров, это неудобство постепенно стирается - на кораблях практически всегда среди персонала есть русскоговорящие, а на «высокие» даты (высокий сезон) многие компании формируют русскоязычные группы.

Между тем, многие украинцы помнят черноморские круизы, например, вдоль побережья из Одессы в Новороссийск, доступные по цене даже учителям средней школы. К сожалению, они длительное время пребывают в забвении, а Одесса или Ялта в последние годы являются лишь пунктами короткой остановки в круизах, объединяющих путешествие по Черному и Средиземному морях, которыми активно пользуются граждане стран дальнего зарубежья. Ощутимый удар по морским круизам нанес собственно распад Советского Союза, а также ряд транспортных происшествий на воде в последние годы. Да и катастрофа лайнера «Адмирал Нахимов», в которой в 1986 году недалеко от Новороссийска погибли 423 из 1234 пассажиров, остается печальным демотивирующим фактором.

Впрочем, восполнить пробел в СНГовской акватории Черного моря намерена российская компания Black & Baltic Seas cruise company (B&BS cruise company), дочка санкт-петербургского туроператора «Экспо-тур», специализирующегося на сезонных круизах по Балтийскому морю.

Старт поездок, которые будут объединять шесть известных на территории Содружества черноморских курортов по так называемой Крымско-Кавказской линии - Одессу, Севастополь, Анапу, Сочи, Феодосию и Ялту - намечен на 4 июня 2013 года. Круизы будут осуществляться до конца сентября на зафрахтованном у судовладельца Adriana Shipping LTD судне «Адриана» вместимостью 300 пассажиров и 100 членов экипажа.

Стоимость путешествия зависит от длительности поездки. Так, 7-дневный «полный» тур - от 730 долларов с человека.

По словам генерального директора компании «Экспо-тур» Игоря Рюрикова, «потребность в запуске внутренней круизной линии по Черному морю назрела, во-первых, из-за общего роста круизного рынка, во-вторых, из-за повышенного спроса на безвизовые туры».

«Черноморские круизы станут прекрасной альтернативой речным круизам и пляжному отдыху на побережье для граждан России, Украины и Молдовы. Со временем линия сможет привлечь на черноморский рынок и других круизных операторов», - отметил Рюриков.

По предварительным оценкам, в течение летнего сезона 2013 года в каждый из шести городов маршрута будет сделано 14 судозаходов, в целом круизом смогут воспользоваться около 4 тысяч туристов. Для удобства в рамках проекта B&BS Cruise Company планирует совместно с симферопольской авиакомпанией Air Onyx запустить чартерный рейс из Санкт-Петербурга в Симферополь.

Впрочем, данное круизное предложение вызвало скепсис как в Украине, так и России. Эксперты считают, что путешествие на судне, возраст которого составляет около 40 лет, не покажется платежеспособным туристам привлекательным. «Поскольку собственных конкурентных судов ни в России, ни в Украине сейчас нет, а приобретение их очень дорого, то единственный путь для развития нашего круизного рынка – фрахт судов у зарубежных компаний», - считает Рюриков.

Между тем, по словам Анатолия Скрипника, директора украинской туристической компании «АС-Тревел», которая принимает участие в проекте, найти судно поновее для обслуживания такой специфической линии между Украиной и Россией очень сложно. «Собственного пассажирского флота ни в Украине, ни в России нет, поэтому приходится фрахтовать и пригонять теплоход с Карибов. Причем большие современные суда востребованы и там, поэтому и не соглашаются на такие маршруты», - говорит он.

Впрочем, организаторов тура не смущает прогноз, они изначально позиционируют круиз как «отдых для граждан, у которых нет визы», а таких, по оценкам Рюрикова, в России 75%. «Эти люди не могут отправиться в международный круиз. Для них как раз может быть интересен наш проект». На сегодняшний день он так и рекламируется – «безвизовый», - пояснил Рюриков.

Российский след

Российские туроператоры связывают возрождение Крымско-Кавказской линии с подготовкой к Олимпиаде в Сочи, которая состоится в 2014 году. Круиз должен засвидетельствовать, что подготовленный к Играм знаменитый российский курорт – не потёмкинская деревня, а успешный бизнес-проект, способный привлечь международного туриста (впрочем, надо иметь ввиду, что зимняя Олимпиада в Сочи пройдет с 7 по 23 февраля 2014 года. Так что, это еще вопрос - насколько реален морской круиз именно в это время. - ред.). Поэтому ничего удивительного нет в том, что именно российская компания взялась возродить круизный туризм в Украине.

Все бы ничего, если бы не необходимость в соответствующей инфраструктуре порта. Кроме того, принимать современные лайнеры из-за небольших глубин и требующих модернизации причалов украинские порты не могут. Несмотря на то, что государство декларирует привлечение инвестиций в данную отрасль, касается это, главным образом, лишь грузовых терминалов. Именно в данный сегмент выразили готовность вкладывать немалые средства отечественные финансово-промышленные группы, которые прочно застолбили для себя место в крупнейших портах Украины, пролоббировав соответствующий закон, который предусматривает передачу портов в концессию.

До реанимации пассажирского черноморского судоходства местному бизнесу пока дела нет. Вот сюда-то дорога иностранным инвестициям пока открыта. Впрочем, для крупных международных круизных компаний Черноморский бассейн не очень интересен. Здесь и сезон ограничен, и страны на маршруте не из разряда супер-востребованных - что могут предложить состоятельному англичанину Болгария, Украина, Румыния или Грузия? Российский же бизнес интерес к региону уже проявил.

Стоит напомнить, что согласно одобренному проекту Стратегии развития морских портов Украины, они будут узкоспециализированными. Все будет зависеть от номенклатуры грузов. Так, на перевалке нефти и нефтепродуктов будут специализироваться Одесский и Феодосийский морские порты, наливные химические грузы будут идти через порт «Южный», грузы металлургической промышленности (железорудное сырье, уголь, черные металлы) – через Мариупольский, Ильичевский, Керченский порты и порт «Южный», на перевалке зерновых грузов будут специализироваться Ильичевский, Николаевский и Херсонский порты, а контейнеры пойдут через Одесский и Ильичевский порты.

На обслуживание пассажиров планируется переориентировать только Ялтинский и Севастопольский порты, не имеющие стабильного грузопотока ни сегодня, ни на перспективу. Насколько удобными для круизного бизнеса будут Одесса и Феодосия, покажет время. По мнению экспертов, сейчас ничем особенным они порадовать не могут. «Пока трудно представить, чем будут заниматься туристы, например, в Феодосии», - говорит Скрипник.

В то же время, Одесса планирует стать важной точкой в круизных маршрутах. На сегодня здесь присутствуют 33 из 48 мировых круизных компаний. По итогам 2012 года, в порт пассажирские суда заходили 121 раз, пассажиропоток составил 61,3 тыс. человек – более чем на 10 тыс. больше, чем в 2011 году (для сравнения: Стамбул принял более 400 лайнеров и свыше 580 тыс. туристов). При этом эксперты отмечают увеличение количества судозаходов крупных лайнеров, рассчитанных на более чем 1000 пассажиров.

Небольшая «Адриана» не будет на этом фоне выделяться. Главное - россияне не собираются отказываться не только от грузовых возможностей украинских портов, но и от пассажирских перевозок через них. Готовы ли они сделать пребывание туристов в ориентированных на перевалку грузов портах, покажет время.

Александра Иванец (для УНИАН)