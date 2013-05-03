Число желающих пересечь таможенную границу Украины на майские праздники увеличилось втрое

В связи с майскими праздниками количество желающих пересечь таможенную границу Украины увеличилось за последние двое суток, в среднем, в три раза, сообщает пресс-служба Министерства доходов и сборов.

Согласно сообщению, наибольший пассажиропоток зафиксирован на украинско-российской границе. Так, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск-Троебортное» Сумской таможни пассажиропоток на въезд в Украине увеличился более чем в 7 раз.

Также сообщается, что таможенные пункты Украины работают в усиленном режиме, и все таможенные процедуры проводятся быстро и без задержек. Для предотвращения очередей и упрощения процедуры пересечения границы в этом пункте органами Государственной пограничной службы организована работа 8 полос движения, увеличено количество инспекторов в пункте пропуска, организованы выносные рабочие места для таможенников непосредственно на полосах движения.