Выросло число случаев несанкционированного вмешательства в работу железнодорожного транспорта

В течение майских выходных 1-2 мая увеличились количество случаев несанкционированных вмешательств в работу железнодорожного транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Так, по данным пресс-центре, 1 мая на перегоне Подволочиск – Волочиск Юго-западной железной дороги возникло снятие напряжения в контактной сети из-за того, что 9 изоляторов на опоре контактной сети были разбиты посторонними лицами.

2 мая на станции Косари Одесской железной дороги неизвестные лица умышленно повредили стрелку, вложив два камня между левым остряком и рамным рельсом. Грузовой поезд был задержан на 34 минуты.

В тот же день на станции Ходовычи Львовской железной дороги, на подъездной колее «Стрыйского карьерного управления» неизвестными лицами похищено: 146 клеммных болтов с гайками, 146 клемм, 146 шайб двухвитковых, 18 закладных болтов с гайками, 30 шайб двухвитковых и 12 гаек.

В ночь с 2 на 3 мая на перегоне Кодыма – Абамеликово Одесской железной дороги во время следования поезда №2941 проходной светофор №7 сигнализировал красным светом. Во время осмотра выявлено, что возле проходного светофора №5 неизвестными лицами была совершена попытка похищения трансформатора дросселя (откручены болты, снята крышка, перерезаны провода сигнальной обмотки). Поезд задержан на 40 минут, говорится в сообщении.

«По каждому из случаев ведется расследование, ведь преступления на железной дороге не только наносят материальный ущерб государственному предприятию, но и могут привести к задержке поездов или аварийной ситуации на железнодорожном транспорте», - подчеркнули в «Укрзализныци».