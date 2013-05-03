В Харькове новый сезон открыла детская железная дорога

В Харькове состоялось торжественное открытие движения поездов на детской железной дороге «Малая Южная» Южной железной дороги. Открытие посвящено 70-летию освобождения города Харькова и области от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Южной железной дороги, в торжественной церемонии открытия движения поездов, которая прошла 1 мая, приняли участие начальник Южной железной дороги Александр Филатов, народный депутат Украины, бывший начальник Южной железной дороги Виктор Остапчук, начальник УМВД на Южной железной дороге Андрей Мельниченко и представители местной власти.

Почетные гости совершили первую поездку на поезде, которым управляли воспитанники «Малой Южной». Также во время праздника прошел концерт с участием творческих коллективов.

Филатов и Остапчук наградили ценными подарками победителей конкурсов детского рисунка «Наше творчество - тебе Украина!» и профессионального мастерства среди воспитанников «Малая Южная».

Ректор Украинской государственной академии железнодорожного транспорта Николай Данько вручил лучшим выпускникам детской железной дороги именные приглашения для сдачи вступительных экзаменов в вуз.

Справка УНИАН. Детская железная дорога «Малая Южная» - центр воспитания и подготовки будущих профессиональных кадров Южной железной дороги. Детская железная дорога была открыта 8 ноября 1940 года по инициативе кружковцев лаборатории железнодорожного моделирования при Харьковском Дворце пионеров. Во время Великой Отечественной войны Малая Южная была полностью разрушена. Второе ее рождение состоялось 5 августа 1945 года, когда железная дорога была реконструирована. Взрослый билет на проезд в поезде стоит 3 грн, детский - 1,5 грн. Общая длина детской железной дороги - 3,6 километра. Действуют две станции - Парк и Лесопарк, а также остановочная платформа «Мемориал». Подвижной состав детской железной дороги - это два поезда «Україна» и «Юність Південної», которые состоят из 6 вагонов, и два тепловоза.

На детской железной дороге работает больше 70 кружков юных железнодорожников, в которых занимается свыше 1100 школьников, по 11 основным специальностям железнодорожного транспорта. В кружках детской железной дороги прошли обучение свыше 70 тысяч школьников, большинство из которых навсегда связали свою жизнь с железной дорогой.