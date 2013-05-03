С 26 мая между Украиной и Молдовой будет курсировать экспресс Кишинев-Одесса

С 26 мая между Украиной и Молдовой будет курсировать новый международный железнодорожный экспресс Кишинев-Одесса.

Об этом УНИАН сообщили в управлении Одесской железной дороги.

Как сообщили в управлении, 1 мая пассажирский поезд- экспресс Кишинев-Одесса совершил первый пробный рейс по названному маршруту и успешно прибыл в Одессу.

«По прибытии на железнодорожный вокзал «Одесса-Главная» состав был проинспектирован нашими специалистами. Особых отклонений не выявлено, замечания практически отсутствуют», - сказали в управлении.

После капитальной модернизации поезда, проведенной в 2013 году, он стал практически новым. В частности, все вагоны оборудованы кондиционерами, автоматизированной системой информирования пассажиров, а также специальными опциями для людей с ограниченными возможностями.

Модернизация выполнена специалистами завода «Remar» (город Пашкань, Румыния). Стоимость работ составила 2,3 млн. евро.

Согласно предварительному расписанию, экспресс будет ходить ежедневно. Отправка из Кишинева в 7.35,прибытие в Одессу в 12.18. В обратном направлении - отбытие в 16.48, прибытие в Кишинев в 21.44.

Уточняется, что в течение двух недель украинская и молдавская стороны намерены окончательно согласовать расписание движения и тарифы.