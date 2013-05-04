Детская железная дорога в Донецке открыла новый сезон

В Донецке в Парке культуры и отдыха Киевского района прошло торжественное открытие 41-го сезона работы детской железной дороги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой железной дороги, уникальность детской железной дороги состоит в том, что все работы выполняют юные железнодорожники под наблюдением инструкторов - к летней практике допущено 1157 детей - учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Волновахи и других городов Донецкой области.

В сообщении отмечается, что именно в эту смену юных железнодорожников впервые за историю малой Донецкой железной дороги помощником машиниста в локомотивной бригаде стала девочка - Анастасия Чоп.

Малая железная дорога в Донецке в мае будет работать во все выходные дни, а в течение лета - с четверга по воскресенье. Стоимость детского билета - 5,71 грн, взрослого - 7,61 грн (согласно пригородным тарифам).

В пресс-службе также сообщили, что 1 июня, в День защиты детей, юные железнодорожники откроют полевую кухню. Всех пассажиров будут кормить кашей из котелка, тушенкой, конфетами и печеньем. Кроме вкусного обеда, в программе намечена спортивная эстафета.

Справка УНИАН. Донецкая детская магистраль начала свою работу 19 мая 1972 года. По ней курсирует локомотив с пятью вагонами. Каждый вагон - особый, разноцветный, со своей тематикой: ретро, космический, весенний, радуга и раскрашенный в цвета футбольного клуба «Шахтер».

Пассажиры могут совершить 25-минутную поездку по маршруту ст. Пионерская - ст. Шахтерская. Протяженность маршрута - 2,1 км. За прошлый сезон 2012 года было перевезено 19 тыс. 562 пассажира - это рекорд за все годы работы малой железной дороги.

Детская железная дорога насчитывает 77 кружков в общеобразовательных школах и четыре факультативных на самой железной дороге: краеведческий, лингвистический, «умелые руки» и компьютерный. Дети учатся по специальным компьютерным программам - это общеобразовательный курс, путевое, локомотивное хозяйство и движение, история и развитие железнодорожного транспорта.