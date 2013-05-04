В двух областях Украины частично подтоплено 9 населенных пунктов

В результате весеннего водополья и повышения грунтовых вод наблюдается частичное подтопление 22 дворов и приусадебных участков в 8 населенных пунктах Киевской области и частичное подтопление 3 жилых домов, 37 дворов и приусадебных участков в одном населенном пункте Черниговской области.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, на протяжении суток для предоставления помощи населению от ГСЧС привлекались 18 человек личного состава, 5 единиц техники и 5 плавсредств. За сутки оказана помощь 162 жителям.

Всего со 2 апреля 2013 года откачано более 1 млн 109 тыс. кубометров воды.

По информации «Укравтодора», проезд по автодорогам Украины и на перевальных участках дорог обеспечен.

В результате паводка и повышения уровней воды в реках на отдельных участках автодорог местного значения в Черниговской области введено ограничение движения транспортных средств.

В Украине, кроме отдельных районов в западных и северных областях, сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.