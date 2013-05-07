В США хотят обложить налогом онлайн-торговлю

Сенат конгресса США принял 69 голосами против 27-ми законопроект о налогообложении онлайн-торговли, но документ ждут еще слушания в палате представителей.

Законопроект позволяет облагать налогом с продаж онлайн-покупки, даже если продавец физически не представлен в штате, где была совершена покупка. Ставка налога с продаж в США разнится в каждом штате и составляет от менее чем 1% до более чем 10% от цены товара. Отсутствие налога выгодно крупным онлайн-продавцам, которые использовали его как основное конкурентное преимущество наряду с более дешевой логистикой и отсутствием затрат на магазины, передает РИА "Новости".

Среди сторонников законопроекта - власти большинства штатов, которые теряют миллиарды долларов ежегодно на налоговой льготе, а также большие розничные продавцы, такие как крупнейшая в мире сеть супермаркетов Walmart. Решение сената уже приветствовала Национальная федерация розничной торговли. Против закона высказываются онлайн-торговцы, такие как Ebay, налоговые активисты и конгрессмены от немногочисленных штатов, где не существует налога с продаж. При этом крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon заявляет, что доволен законопроектом, который позволит упростить налоговую систему, хотя это и скажется на одном из основных конкурентных преимуществ фирмы.

Законопроект теперь поступит на рассмотрение в юридический комитет палаты представителей. В нижней палате конгресса документ столкнется с серьезной оппозицией со стороны налоговых консерваторов. В настоящее время штаты практически не способны собирать налог с онлайн-продавцов, не представленных на их территории. Ряд штатов приняли законы, по которым покупатель все же должен заплатить налог с онлайн-покупок при подаче налоговой декларации, но далеко не все налогоплательщики выполняют это требование закона.