В Беларуси более 800 километров автодорог с 1 июля будут платными

Более 800 километров белорусских автодорог станут платными с 1 июля 2013 года, говорится в постановлении, утвержденном советом министров республики, передает РИА «Новости».

В соответствии с документом, с 1 июля текущего года будут взимать плату за проезд транспортных средств посредством специальной электронной системы на автомагистрали Брест - (Козловичи) - Минск - граница России (Редьки), а также на отдельных участках автомобильных трасс M-2 Минск - Национальный аэропорт Минск, M-3 Минск - Витебск, M-4 Минск - Могилев, M-5/Е 271 Минск - Гомель и M-6/Е 28 Минск - Гродно - граница Польши (Брузги).

Плата за проезд уже установлена в размере от 0,04 до 0,12 евро за 1 километр и зависит от допустимой общей массы транспортного средства и количества осей.

Согласно указу президента Беларуси, от платы за проезд будут освобождены транспортные средства, зарегистрированные на территории государств - участников Таможенного союза, с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, колесные тракторы и самоходные машины, транспортные средства оперативного назначения, а также используемые в целях обеспечения обороноспособности и правопорядка, для оказания медпомощи, ликвидации чрезвычайных ситуаций или перевозок грузов гуманитарной помощи.

Австрийская компания Kapsch TrafficCom AG, выступающая в качестве инвестора, вложит более 267 миллионов евро в реализацию проекта создания в Беларуси электронной системы оплаты проезда BelToll, которая начнет работу с 1 июля.