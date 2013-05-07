"Богдан Моторс" и URSUS подписали контракт на поставку троллейбусов Люблину

Варшава. Консорциум украинской компании "Богдан Моторс" и польская URSUS подписали контракт на поставку 38 троллейбусов городу Люблин.

Как сообщили УНИАН в коммунальной компании ZTM Lublin, выступившей заказчиком, стороны подписали контракт 25 апреля т.г.

"Поставка первых пяти троллейбусов запланирована до конца сентября 2013 года. Остальные будут поставлены в очередных партиях, максимально до половины июня 2014 года (12 штук) и до конца марта 2015 года (21 штука)", - отметили в компании, отвечая на запрос УНИАН.

Консорциум поставит заказчику низкопольные 12-ти метровые троллейбусы под маркой URSUS T701, которые, среди прочего, будут оборудованы кондиционером и аккумуляторами, позволяющие ездить также без электросети.

ZTM Lublin заплатит за весь контракт 20,3 млн долл. (1USD=3,2PLN).

URSUS отметила в биржевом сообщении, что консорциум получит по этому контракту чистыми 16,5 млн долл. (без НДС).

Как сообщал УНИАН, во второй половине марте польский апелляционный совет (Krajowa Izba Odwoławcza, КІО) подтвердила правильность выбора победителем тендера на поставку троллейбусов городу Люблин украинско-польского консорциума "Богдан-Моторс" и URSUS.

Компания тем самым отклонила иск проигравшего тендер и оспорившего его результаты крупнейшего производителя муниципального транспорта в Польше компании Solaris.

Cправка УНИАН. Ранее компания ZTM Lublin называла среди причин, по которым она выбрала предложение польско-украинского консорциума, не только меньшую цену, но также их лучшие технические характеристики.

Среди них, в частности, возможность езды троллейбуса на аккумуляторах (без электросети) 5 км вместо предложенных Solaris 2,5 км и большее количество более удобных мест для пассажиров.

Польско-украинский консорциум предложил поставить Люблину троллейбусы по цене около 550 тыс долл. каждый (с НДС), что примерно на 0,5% дешевле, чем Solaris.

Компания Ursus SA является одним из крупнейших в Польше производителей сельскохозяйственной техники с 120-летней историей, который, однако, ранее не производил троллейбусов.

"Богдан Моторс" входит в созданную в 2005 году корпорацию "Богдан", которая является одним из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине. Мощности входящих в его состав предприятий позволяют ежегодно производить до 8 тыс. автобусов и троллейбусов.