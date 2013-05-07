В Украине с 6 по 12 мая - профилактические мероприятия «Пешеход» и «Мотоциклист»

Госавтоинспекция Украины проводит профилактические мероприятия «Пешеход» и «Мотоциклист».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, с 6 по 12 мая, согласно решению ООН, в мире проходит Вторая глобальная неделя безопасности. Цель данного мероприятия - привлечь внимание общества, в первую очередь, к необходимости обеспечения безопасности движения пешеходов. В Украине в рамках глобальной недели также планируется проведение ряда мероприятий, направленных на защиту этой категории участников дорожного движения.

Так, на этой неделе на территории государства проводятся профилактические мероприятия под условным названием «Пешеход». Инспекторы ГАИ уделят больше внимания пешеходам-нарушителям, а также проведут беседы с водителями, которые не предоставляют преимущества в движении пешеходам.

Еще одна профилактическая акция «Мотоциклист» призвана напомнить водителям мототранспорта об обязательном соблюдении ими Правил дорожного движения. С наступлением весенне-летнего периода на дорогах становятся больше двухколесных транспортных средств. По статистике, в этот период наблюдается рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов, мопедов и скутеров. Некоторые владельцы двухколесной техники, садясь за руль, пренебрегают элементарными правилами дорожной безопасности – превышают скорость, не соблюдают рядности, выезжают на встречную полосу, не пропускают пешеходов.