УЗ изъяла из оборота 857 вагонов из-за нарушения предприятиями сроков погрузки и выгрузки

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» изъяла из оборота 857 вагонов в связи с задержками предприятиями сроков погрузки и выгрузки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, по состоянию на 3 мая на подходах к предприятиям заказчиков простаивает 16 поездов, что мешает организации движения грузовых и пассажирских поездов и значительно усложняет эксплуатационную работу железных дорог Украины.

В частности, на Приднепровской железной дороге ожидают погрузки 13 пустых поездов, при этом простаивает 1 поезд с газом, ожидая разгрузки. На Юго-Западной железной дороге задержаны 2 пустых состава.

«Из-за неэффективного использования грузовых вагонов страдают отечественные предприятия и экономика Украины в целом. «Укрзализныця» настаивает на соблюдении норм единого технологического процесса (ЕТП) и требует от грузоотправителей и грузовладельцев своевременного возврата дефицитного подвижного состава», - сообщили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.