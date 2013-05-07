Судоходная KDM Shipping уточнила показатель прибыли в 2012 году

Варшава. Украинская судоходная компания KDM Shipping уточнила показатель чистой прибыли в прошлом году - 12,550 млн долл., что на 11,6% меньше, чем годом ранее.

Об этом говорится в годовом отчете, которым располагает УНИАН.

Напомним, в начале марта компания сообщала о получении чистой прибыли по итогам 2012 года в размере 13,569 млн долл.

Валовая прибыль за 2012 год снизилась на 3,9% - до 14,905 млн долл., а прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) - на 2,4%, до 14,484 млн долл.

Компания сократила выручку на 0,9% - до 28,906 млн долл.

KDM Shipping объяснила худшие результаты замерзанием в начале года Азовского моря, что на некоторое время сделало невозможной работу грузового флота.

В текущем году компания продолжала получать от грузовых перевозок основную долю выручки, которая, однако, незначительно сократилась в сравнении с 2011 годом - до 74,6% с 78,1%.

Доля судоремонтного сегмента практически не изменилась, оставшись на уровне почти 15%, а доля доходов от перевозки пассажиров увеличилась до 10,6% с 6,9%.

Компания оценивала на конец текущего года все свои активы в 53,7 млн долл., что почти на 20 млн долл. больше, чем годом ранее.

Обязательства компании практически не изменились, составив 9,6 млн долл., 4,5 млн долл. из которых составили кредиты и займы (на том же уровне, что и годом ранее).

Как сообщал УНИАН, в 2011 году KDM Shipping почти утроила свою чистую прибыль до 14,2 млн долларов при более чем двукратном росте выручки - до 29,2 млн долл.

Справка УНИАН. Дебютировавшая в августе прошлого года на Варшавской фондовой бирже KDM Shipping владеет грузовым флотом из 9 сухогрузов общим дедвейтом около 26,5 тыс. тонн, 9 пассажирскими судами, а также судостроительным заводом в Херсоне.

Почти 70% пакетом акций компании владеет ее генеральный директор Константин Молодковец, 10,3% - финдиректор - Денис Молодковец, 6,2% - компания Miralex Inc.